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СК сообщил о смерти второго сотрудника ФСБ после стрельбы на Лубянке

18:44
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Раскрыта личность преступника

Число жертв стрельбы у здания ФСБ на Лубянке возросло до двух человек. Раненый во время нападения сотрудник службы скончался в больнице.
"Трагедия в мирное время": в СК прокомментировали стрельбу у здания ФСБ

Следственный комитет России продолжает изучать обстоятельства дела, возбужденного по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Как сообщается на сайте ведомства, создан оперативный штаб, куда вошли опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК и сотрудники ФСБ.

Личность нападавшего установлена - это 39-летний житель Подмосковья Евгений Минюров. Как сообщалось ранее, вечером 19 декабря 2019 года он открыл стрельбу у здания ФСБ России на улице Большая Лубянка. Один сотрудник спецслужб погиб на месте, второй позже скончался в больнице. Пострадали еще пятеро, в том числе один гражданский.

Стрелка нейтрализовали сотрудники ФСБ. Следователи выясняют причины, толкнувшие его на преступление.

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