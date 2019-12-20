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"Аэрофлот" вводит экономные тарифы

19:07
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Нововведение будет действовать для некоторых дальнемагистральных направлений

Билеты тарифной группы "Лайт" начнет продавать  "Аэрофлот" на некоторые направления дальнемагистральной маршрутной сети. Пассажиры класса "Эконом" смогут выбрать тариф без включенной нормы бесплатного провоза багажа при покупке билетов в США, Индию, Монголию и Таиланд.
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По данным авиакомпании, в списке также Куба, Мальдивы, Шри-Ланка, Индонезия, Вьетнам и Бали. В "Аэрофлоте" отметили, что пассажирам, которые воспользуются таким тарифом, по-прежнему разрешено пронести на борт ручную кладь весом не более 10 килограммов.

Билеты будут продаваться на рейсы, вылетающие из Москвы и Санкт-Петербурга через Москву. Продажи стартуют 24 декабря, сообщает ТАСС.

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