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США решили остаться в Сирии. Надолго

19:45
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Вашингтон заявляет, что намерен покончить с террористами

Американские войска не уйдут из Сирии, пока не гарантируют поражения "Исламского государства" (запрещенной в России организации). О планах Пентагона рассказал журналистам глава военного ведомства Марк Эспер.
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По словам министра обороны США, Вашингтон хочет быть уверен, что местные силы безопасности в состоянии держать подразделения террористической организации под контролем. И надеется на помощь "союзников и партнеров".

"Я думаю, мы там, пока мы не гарантируем поражение ИГ*, или наши союзники и партнеры подключатся и помогут уравновесить нас, или если местные силы безопасности и полиция смогут держать ИГ под контролем. Это метрика, на которую мы ориентируемся", - приводит слова Эспера РИА Новости.

После начала военной операции Турции на северо-востоке Сирии Дональд Трамп вывел из страны большую часть американских войск. Как утверждает американский президент, небольшой контингент – около 500 человек – остался на юге и востоке, чтобы помогать местным курдам контролировать нефтяные месторождения. Однако сирийский лидер Башар Асад позже привел другие данные: он уверен, что в Сирии действуют тысячи американских наемников из частных военных компаний.

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