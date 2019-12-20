Обыски в Киеве: Зеленский сводит счеты с Порошенко

Партия экс-президента Украины заявила об атаке на оппозицию

Государственное бюро расследований Украины проводит обыск в офисе партии Петра Порошенко. В "Европейской солидарности" уже заявили, что таким образом нынешний украинский лидер пытается "свести счеты" с их патроном.

"Сегодня утром неизвестные в балаклавах заблокировали работу открытого офиса партии "Европейская солидарность"... Молодые люди спортивного телосложения со скрытыми лицами заблокировали вход на рабочие места и долго не представлялись. В конце концов выяснилось, что эта "спецоперация" проводится сотрудниками Государственного бюро расследований", - сообщает организация на своем сайте.

В сообщении утверждается, что директор ГБР Роман Труба, а также все ведомство управляется "вручную" непосредственно президентом Владимиром Зеленским. Ранее об обыске в своем офисе сообщил одесский телеканал "Думская TV". СМИ принадлежит первому заместителю председателя "Европейской солидарности" в Одесской области Михаилу Шмушковичу. Обыск прошел и в спортклубе "Пятый элемент", который пресса также связывает с Порошенко.

Сторонники экс-президента Петра Порошенко заявили, что таким образом Владимир зеленский пытается свести счеты с политическими оппонентами. Цель президента Украины, по их мнению - запугать оппозицию и отвлечь внимание общества от провалов на внешней арене и в экономике, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"