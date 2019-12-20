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Не сердите Санта-Клауса! Разъяренный дед разгромил студию вечернего шоу (видео)

20:54
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Старика расстроила жадность взрослых, которые тоже хотят подарков

Забавный инцидент произошел на съемках программы "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом". Едва ведущий поприветствовал зрителей, как в студии появился Санта-Клаус с огромным мешком подарков.
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"Санта, что ты здесь делаешь?" — поинтересовался Корден. Новогодний персонаж ответил, что пришел поздравить всех с Рождеством, и начал раздавать гостям студии леденцы.

"Санта, нельзя ли немного ускорить этот процесс, нам все-таки надо еще выпуск отснять, времени очень мало, плюс, Рождество еще не наступило", - поторопил его ведущий шоу. Однако это расстроило сказочного деда, он взял мешок и собрался уходить.

Джеймс Корден остановил его, попросив оставить ему одну конфету. Это окончательно вывело Санту из равновесия, он принялся крушить все вокруг. Выпустив пар, дед уселся на диван и принялся поедать воздушную кукурузу.

Эпизод, как выяснилось, был предновогодней шуткой. В костюм Санта-Клауса нарядился известный комик Ян Кармел. Комментаторы в соцсетях юмор оценили и назвали Санту "лучшей знаменитостью на шоу Кордена".

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Не сердите Санта-Клауса! Разъяренный дед разгромил студию вечернего шоу
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