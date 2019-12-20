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Интересы переплелись: Трамп и Си Цзиньпин завершили торговую войну

21:37
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Достигнута "первая фаза" соглашения

Равноправие и взаимное уважение легли в основу торгового соглашения между Китаем и США, утверждает председатель КНР Си Цзиньпин. Как заявил китайский лидер в телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом, договоренности Пекина и Вашингтона выгодны не только КНР и США, но и всему миру – особенно в условиях сложной международной обстановки.
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"Развитие торгово-экономического сотрудничества между Китаем и США является важным вкладом в стабильное развитие двусторонних отношений и развитие мировой экономики... Современная экономика и современные технологии объединяют мир в единое целое, интересы Китая и США все сильнее переплетаются", - заявил председатель КНР.

Си Цзинпин отметил, что в сотрудничестве двух сторон могут проявляться и расхождения во взглядах. Однако до тех пор, пока стороны уважают суверенитет и основные интересы друг друга, эти расхождения можно преодолеть, уверен китайский лидер.

Ранее сообщалось, что президент США  согласился отказаться от повышения пошлин на китайские товары – на неопределенный срок. Соглашение будет подписано в начале января, в ближайшие два года это позволит увеличить экспорт из Соединенных Штатов в КНР на 200 миллиардов долларов, передает ТАСС.

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