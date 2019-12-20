Путин: Запад всегда пугали Россией

Президент рассказал о неизменной традиции пугать Запад Россией

В Санкт-Петербурге в пятницу прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры рассмотрели текущие вопросы деятельности союза, и утвердили в должности нового руководителя исполнительного органа ЕАЭС - Евразийской экономической комиссии. Им стал представитель Белоруссии Михаил Мясникович.

Далее за круглым столом собрались руководители стран СНГ. Главной темой саммита стали вопросы подготовки стран Содружества к предстоящему в следующем году празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Дата эта значима для народов не только государств бывшего Советского Союза, но и всей Европы. В связи с этим Владимир Путин обратил внимание на принятую в сентябре этого года странную резолюцию Европарламента, возложившего на Германию и Советский Союз фактически равную ответственность за развязывание Второй мировой войны. Президент напомнил, что факты доказывают иное.

Также российский лидер отметил, что западные страны используют тактику запугивания Россией с царских времен. "И в прошлом, и сейчас пугают Россией. И царской, и советской, и современной. Ничего не меняется. Неважно, какая она, смысл сохраняется. Не нужно здесь путать и идеологические термины — большевистская, русская. Какая угодно", — цитирует его РИА Новости.

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