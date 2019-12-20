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Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа

21:36
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Сторонам удалось договориться

В Минске 20 декабря решался вопрос о контракте на транзит российского газа через Украину. Эти переговоры - продолжение многочасовой встречи в Берлине. Накануне в столице Германии при участии Еврокомиссии удалось наметить контуры документа.

Как сообщили РИА Новости в "Газпроме", в пятницу вечером Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины, а также урегулировании взаимных требований.

Напомним, переговоры о новом транзитном соглашении продолжались больше года и были крайне непростыми. Ситуация изменилась со сменой администрации в Киеве. Как рассказал представитель ЕС Марш Шефчович, подвижки удалось достичь после встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.

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Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа
Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа
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