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Новый год начнется с подорожания водки и коньяка

22:19
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Минимальная цена повысится с 1 января

Минфин опубликовал приказ о повышении минимальных цен на алкогольную продукцию. С 1 января 2020 года водка подорожает с 215 до 230 рублей, коньяк - с 388 до 433 рублей, а бренди - с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.

Минимальные закупочные цены у производителей на водку - 193 рубля за 0,5 литра, на бренди - 249 рублей, на коньяк - 342 рубля. Устанавливается и минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья. С 1 января он будет стоить не 43 рубля, а 57 рублей, пишет РИА Новости.

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