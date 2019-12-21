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Трамп требует остановить прокладку "Северного потока - 2"

10:25
  • суббота
  • 21 декабря 2019

Вступили в силу американские санкции

Вступили в силу американские санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Вашингтон требует от участвующих в строительстве компаний немедленно прекратить все работы. Официально ограничительные меры включены в оборонный бюджет США, который подписал президент Дональд Трамп.

Известно, что одна из компаний, участвующих в строительстве "Северного потока - 2" уже приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции. Всего под американские ограничительные меры попадают компании Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции, сообщает РИА Новости.

Вторая нитка "Северного потока" должна была заработать в конце 2019 года, но из-за позиции Дании пуск газопровода перенесли на 2020 год.

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Строительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
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