Трамп требует остановить прокладку "Северного потока - 2"

Вступили в силу американские санкции

Вступили в силу американские санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Вашингтон требует от участвующих в строительстве компаний немедленно прекратить все работы. Официально ограничительные меры включены в оборонный бюджет США, который подписал президент Дональд Трамп.

Известно, что одна из компаний, участвующих в строительстве "Северного потока - 2" уже приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции. Всего под американские ограничительные меры попадают компании Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции, сообщает РИА Новости.

Вторая нитка "Северного потока" должна была заработать в конце 2019 года, но из-за позиции Дании пуск газопровода перенесли на 2020 год.

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