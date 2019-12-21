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Россия и Украина поставили точку в газовой войне

10:35
  • суббота
  • 21 декабря 2019

Достигнуты важные договорённости

Москва и Киев достигли серьёзных договорённостей в газовом вопросе. В офисе Владимира Зеленского сообщили, что "Газпром", согласно решению Стокгольмского арбитража, заплатит "Нафтогазу" три миллиарда долларов. Не исключено, что живыми деньгами Россия расплачиваться не будет: стороны используют вариант взаимозачета долга "Газпрома" по решению Стокгольма и обязательств Украины по еврооблигациям. Об этом говорили источники в российской делегации.

На Украине эти договорённости называют итогом успешных переговоров по транзиту российского газа. Вечером 20 декабря представители двух стран объявили о согласовании нового транзитного газового контракта. Также объявлено об урегулировании взаимных финансовых претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом", сообщает РБК.

По словам российского вице-премьера Дмитрия Козака, новый договор будет заключен на пять лет. Действующий контракт заканчивается 31 декабря 2019 года.

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