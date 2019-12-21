Российским пенсионерам приготовили подарок к Новому году

Пенсии проиндексируют и выплатят раньше

Российские пенсионеры получат январские выплаты уже в конце декабря, сообщает Пенсионный фонд. Перечисления начнутся с 25 декабря. В кредитные организации, включая Сбербанк, деньги поступят 27 декабря.

Напомним, что с 1 января 2020 года пенсия у неработающих пенсионеров будет проиндексирована на 6,6%. Для каждого пенсионера сумму прибавки будут определять индивидуально. Она будет зависеть от того, сколько гражданин получал в прошлом году.

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