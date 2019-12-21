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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям провинции Тартус

11:25
  • суббота
  • 21 декабря 2019

Людям привезли продуктовые наборы

Российские военные в Сирии доставили гуманитарную помощь в лагерь беженцев, расположенный рядом с городом Эль-Хамидия в провинции Тартус.   Жителям раздали 250 продуктовых наборов, в которых сахар, мука, рис, сгущенное молоко.

В этом поселении  на границе с Ливаном   уже почти четыре года живут  люди, которые вынуждены были  бросить свои дома и   спасаться от боевиков, сообщает "ТВ Центр".

Это первая  акция российского  Центра по примирению враждующих сторон в данном районе, но теперь их обещают проводить регулярно.

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Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
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