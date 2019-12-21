США окажут военную помощь Украине

Трамп подписал оборонный бюджет

Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 год. В документе есть пункт о санкциях против "Северного потока – 2". Там же говорится о создании космических войск и срочной военной помощи Украине. Копию главного финансового документа глава Белого дома вручил генералу ВВС Джону Рэймонду. Именно он теперь возглавит космические войска США - совершенно новый вид войск.

На фоне новости о том, что американский беспилотный корабль "Старлайнер" так и не смог пристыковаться к МКС из-за сбоев в системе, космическое лидерство США, о котором упомянул Трамп, кажется недостаточным. Тем не менее создание космических войск - новость номер один в США, сообщает "ТВ Центр".

На согласование оборонного бюджета ушло почти полгода. В результате Конгресс одобрил беспрецедентную сумму в 738 миллиардов долларов. Большая часть, разумеется, предназначена Пентагону. Остальное пойдёт на военные операции за рубежом и борьбу со стихийными бедствиями. Хотя, судя по документу, одно из главных бедствий - это, конечно, Россия.

Вашингтон уже спешит на помощь: на строительство военных объектов в Европе и сдерживание российской угрозы выделена колоссальная сумма. В том числе, Украина получит военную поддержку и летальное вооружение на 300 миллионов долларов. Некоторые демократы такую щедрость не оценили.

"Пора остановить это безумие. Сколько триллионов долларов ещё нужно потратить, прежде чем мы проснёмся и осознаем всю опасность нашего госдолга?" – задаётся вопросом сенатор Рит Скотт.

Арсенал Тайваня тоже продолжит пополняться американским вооружением, которое явно направлено в сторону материкового Китая. Уж слишком обеспокоены в Вашингтоне военной активностью Пекина, особенно в Арктике. Позиция США: поддерживать протестующих в Гонконге и следить за развитием российско-китайского партнерства.

А вот Турции ждать военного сотрудничества точно не приходится. Бюджет запрещает передачу Анкаре истребителей пятого поколения F-35. Всё из-за ракетных систем С-400, которые она приобрела у России. Ещё одна головная боль для Америки - "Турецкий поток". Компаниям, принимающим участие в строительстве трубопровода, напомнили о санкциях. И это уже не столько про распределение бюджетных средств, сколько про внешнюю политику США 20-20, которая обойдётся недёшево и самим штатам.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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