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Путин провёл встречу с президентом Узбекистана

11:14
  • суббота
  • 21 декабря 2019

Главы государств говорили о перспективах сотрудничества

Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с президентом Узбекистана  Шавкатом Мирзиёевым. 20 декабря в северной столице прошёл саммит Евразийского экономического союза, а также неформальная встреча глав государств содружества, в рамках которой и состоялась беседа лидеров двух стран. Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщает "ТВ Центр".

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