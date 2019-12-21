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В Якутии депутат избил коллегу

11:51
  • суббота
  • 21 декабря 2019

Следственный комитет начал проверку

В Якутии Следственный комитет начал проверку в отношении депутата регионального парламента и руководителя нефтегазовой компании Виктора Лебедева. Его подозревают в избиении подчинённого. Как сообщил полиции пострадавший, он по рабочим вопросам пришёл к начальнику. Между коллегами возник конфликт, в результате которого Лебедев нанёс телесные повреждения подчинённому. К слову, глава компании неоднократный чемпион России и мира по вольной борьбе, сообщает "ТВ Центр".

Как сообщила представитель СКР Анна Колесник, причиной конфликта послужили разногласия в сфере трудовых правоотношений. Сейчас проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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