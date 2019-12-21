Банда угонщиков 20 лет прятала машины в подземном бункере

Преступники специализировались на машинах премиум-класса

Под Санкт-Петербургом задержали банду угонщиков дорогих автомобилей. Пятеро сообщников похищали люксовые внедорожники, а затем прятали их в бункере, который был оборудован под обычным дачным домом. Злоумышленники действовали более 20 лет.

Это готовый сценарий для криминального фильма. Дачный дом в небольшом поселке в 60 километрах от Петербурга ничем не выделяется среди остальных и вдруг оказывается настоящим преступным логовом. А под его фундаментом, на глубине шести метров - огромный подземный паркинг, в котором банда угонщиков хранила похищенные автомобили. Полиция извлекла семь машин.

Такие автомобили не разбирают на запчасти, их похищают под заказ и после перепродают. Чтобы опустить многотонный внедорожник под землю или поднять, использовался электроподъёмник. В паркинге была целая лаборатория: устройства для подавления GSM-сигналов, стены обшиты специальной тканью, экранирующей радиосигналы. Около 200 автомобильных госномеров, поддельные свидетельства о регистрации. Отсюда машины выезжали уже с новой легендой и другими документами.

За бандой долго следили, но каждый раз угонщикам - а их пятеро - удавалось оторваться от преследования. Они работали двумя группами - одни угоняли автомобили, другие прятали. Похищение проводилось с помощью высокотехнологичного оборудования, которое считывает сигнал безключевого доступа, такая система почти всегда установлена на автомобилях премиум-класса. Её взламывали с помощью самого хозяина.

"Человек подъезжает куда-нибудь на машине, выходит, закрывает её. Рядом стоит мужчина, делая вид что разговаривает по телефону, передающее устройство находится в портфеле. Когда этот человек отходит от автомобиля сигнал через передающее устройство доставляется обратно в автомобиль, в этот момент злоумышленник второй подходит, открывает автомобиль садится и уезжает", - рассказал о технологии угона сотрудник службы безопасности салона по продаже автомобилей премиум-класса Константин Лаврентьев.

Такой метод оперативники называют "удочка". Доступ в автомобиль занимает обычно 20-30 секунд. Далее машину отгоняют в безопасное место и сканируют другим датчиком, чтобы отключить системы слежения. Вся операция требует слаженности. Но в последний раз у злоумышленников что-то пошло не так. Джип, который угнали прямо от дома известного спортсмена в центре Петербурга, оперативникам удалось выследить. В машине нашли хозяйские вещи - спортивную сумку с фамилией Ковалев. Это значит джип принадлежит игроку волейбольного клуба "Зенит" Дмитрию Ковалеву и совсем скоро его машина вернётся.

Спортсмен сейчас на сборах в Нижневартовске и, возможно, пока ещё не знает о том, что его машина не только нашлась, но и помогла полиции обнаружить и другие похищенные авто. Все их на эвакуаторах отвезли в Петербург, на склад временного хранения. Это - вещественные доказательства в уголовном деле. Уже известно, что банда угонщиков работала в Петербурге почти 20 лет.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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