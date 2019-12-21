98-летний муж Елизаветы II попал в больницу

У принца Филиппа проблемы с сердцем

В Лондоне срочно госпитализирован 98-летний муж Елизаветы II. Принца Филиппа доставили в больницу короля Эдварда VII из-за проблем с сердцем. Эту информацию подтвердил Букингемский дворец.

Здоровье принца Филиппа ухудшилось за несколько дней до Рождества. Этот факт опечалил поклонников королевской семьи. Теперь они гадают, кто составит компанию Елизавете II на праздничных мероприятиях.

Супруг королевы в последние годы очень редко появляется на публике. В 2011 году ему делали коронарное стентирование. С 2017 года принц Филипп не принимает участие в большинстве официальных мероприятий.

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