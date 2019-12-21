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98-летний муж Елизаветы II попал в больницу

13:23
  • суббота
  • 21 декабря 2019

У принца Филиппа проблемы с сердцем

В Лондоне срочно госпитализирован 98-летний муж Елизаветы II. Принца Филиппа доставили в больницу короля Эдварда VII из-за проблем с сердцем. Эту информацию подтвердил Букингемский дворец.
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Здоровье принца Филиппа ухудшилось за несколько дней до Рождества. Этот факт опечалил поклонников королевской семьи. Теперь они гадают, кто составит компанию Елизавете II на праздничных мероприятиях.

Супруг королевы в последние годы очень редко появляется на публике. В 2011 году ему делали коронарное стентирование.  С 2017 года принц Филипп не принимает участие в большинстве официальных мероприятий. 

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