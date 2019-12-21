Жена Стаса Михайлова показала фото взрослого сына от футболиста

Андрею исполнилось 26 лет

Супруга Стаса Михайлова поделилась снимком с красавцем-сыном, рождённым в браке с известным футболистом Андреем Канчельскисом. Сына зовут тоже Андрей, ему исполнилось 26 лет.

Инна Михайлова в Instagram поздравила Андрея с днём рождения. "Самая большая радость для матери – видеть, что ее ребенок счастлив! Хочу, чтобы так было всегда! Будь здоров! Я тебя очень люблю и скучаю!" - написала супруга певца.

Стас Михайлов и Инна поженились в 2011 году, у них двое общих детей – Иванна и Мария. От первого брака с футболистом Канчельскисом у Инны – Андрей и Ева, а в первом браке Стаса родились Никита и Дарья.

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