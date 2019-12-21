Отец Фриске угрожал Пригожину винтовкой

Продюсер пожаловался журналистам

Семья Фриске не желает уходить из медиапространства: скандалы вокруг отца умерший от рака певицы не утихают. Продюсер Иосиф Пригожин обвинил Владимира Фриске в том, что тот угрожал ему винтовкой.

Несколько дней назад супруг певицы Валерии позволил себе прокомментировать появление на сцене сестры Жанны. Наталье, по мнению Пригожина, не стоит копировать образ Жанны, ей стоит поискать свой путь в шоу-бизнес.

Далее, если верить продюсеру, события развивались так: Владимир Фриске позвонил Иосифу с очень неприятным разговором, который закончился угрозами. "Вы даже не представляете уровень оскорблений в мой адрес с угрозами, что он ко мне с винтовкой приедет. Это какое-то безумие. Мне казалось, что он умный человек", - приводит слова Пригожина РЕН-ТВ.

Как утверждает оскорблённый такими высказываниями продюсер, он записал гневные сообщения Владимира Фриске. С этими доказательствами его вполне можно посадить в тюрьму, полагает Пригожин.

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