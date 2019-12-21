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Отец Фриске угрожал Пригожину винтовкой

16:32
  • суббота
  • 21 декабря 2019

Продюсер пожаловался журналистам

Семья Фриске не желает уходить из медиапространства: скандалы вокруг отца умерший от рака певицы не утихают. Продюсер Иосиф Пригожин обвинил Владимира Фриске в том, что тот угрожал ему винтовкой.

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Несколько дней назад супруг певицы Валерии позволил себе прокомментировать появление на сцене сестры Жанны. Наталье, по мнению Пригожина, не стоит копировать образ Жанны, ей стоит поискать свой путь в шоу-бизнес.

Далее, если верить продюсеру, события развивались так: Владимир Фриске позвонил Иосифу с очень неприятным разговором, который закончился угрозами. "Вы даже не представляете уровень оскорблений в мой адрес с угрозами, что он ко мне с винтовкой приедет. Это какое-то безумие. Мне казалось, что он умный человек", - приводит слова Пригожина РЕН-ТВ.

Как утверждает оскорблённый такими высказываниями продюсер, он записал гневные сообщения Владимира Фриске. С этими доказательствами его вполне можно посадить в тюрьму, полагает Пригожин.

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