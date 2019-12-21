ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Недавно родившая Мария Миронова выглядит ровесницей 27-летнего сына

17:36
  • суббота
  • 21 декабря 2019

Мама с Андреем побывали на громкой кинопремьере

46-летняя Мария Миронова в сентябре 2019 года родила сына. Мама выглядит просто шикарно: на фото со своим старшим сыном, 27-летним Андреем актриса выглядит его ровесницей.
Миронова показала первое фото после родов в Греции

Мама с сыном появились на премьере фильма "Холоп", Миронова сыграла там одну из ролей. На красной дорожке Мария появилась под ручку с Андреем, эту фотографию она разместила в Instagram.

Некоторые подумали, что рядом с Мироновой – её четвёртый муж. Известно, что он младше своей звёздной супруги. Нового избранника актриса скрывает, но журналисты выяснили: его зовут Андрей, он работает в российско-японской компании и занимается медицинскими технологиями.

У Марии Мироновой двое детей – совсем маленький Фёдор и 27-летний Андрей, которого она родила от бизнесмена Игоря Удалова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Актриса Мария Миронова
Актриса Мария Миронова
Актриса Мария Миронова с сыном актером Андреем Мироновым
Актриса Мария Миронова с сыном актером Андреем Мироновым
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.