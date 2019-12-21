Недавно родившая Мария Миронова выглядит ровесницей 27-летнего сына

Мама с Андреем побывали на громкой кинопремьере

46-летняя Мария Миронова в сентябре 2019 года родила сына. Мама выглядит просто шикарно: на фото со своим старшим сыном, 27-летним Андреем актриса выглядит его ровесницей.

Мама с сыном появились на премьере фильма "Холоп", Миронова сыграла там одну из ролей. На красной дорожке Мария появилась под ручку с Андреем, эту фотографию она разместила в Instagram.

Некоторые подумали, что рядом с Мироновой – её четвёртый муж. Известно, что он младше своей звёздной супруги. Нового избранника актриса скрывает, но журналисты выяснили: его зовут Андрей, он работает в российско-японской компании и занимается медицинскими технологиями.

У Марии Мироновой двое детей – совсем маленький Фёдор и 27-летний Андрей, которого она родила от бизнесмена Игоря Удалова.

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