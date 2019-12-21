79-летний Виторган показал четырёхмесячную дочь

Семья вывела малышку в свет

Эммануилу Виторгану через несколько дней исполнится 80 лет. В августе этого года у актёра и его третьей жены родилась дочь Клара, а за полтора года до этого 57-летняя бизнес-леди Ирина Млодик подарила ему малышку Этель.

Актёр решил приучать Клару к публичной жизни буквально с пелёнок: едва младшей наследнице исполнилось четыре месяца, как Виторган вывел её в свет. С двумя маленькими дочками он приехал на вечеринку в основанный им "Виторган-клуб".

В центре внимания весь вечер была семья актёра. Гости отметили, что Клара очень похожа на отца - у неё такие же тёмные глаза и волосы. Девочка стойко перенесла шум вокруг себя и не даже не разу не заплакала, пишет "Комсомольская правда".

Теперь Эммануил Виторган мечтает о сыне. Известно, что, как и его дочки, будущий наследник появится на свет с помощью ЭКО. Эмбрионы у нас в запасе есть, говорит многодетный отец.

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