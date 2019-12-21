ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

79-летний Виторган показал четырёхмесячную дочь

18:51
  • суббота
  • 21 декабря 2019

Семья вывела малышку в свет

Эммануилу Виторгану через несколько дней исполнится 80 лет. В августе этого года у актёра и его третьей жены родилась дочь Клара, а за полтора года до этого 57-летняя бизнес-леди Ирина Млодик подарила ему малышку Этель.
"Смелые люди": у 79-летнего Виторгана родилась дочь

Актёр решил приучать Клару к публичной жизни буквально с пелёнок: едва младшей наследнице исполнилось четыре месяца, как Виторган вывел её в свет. С двумя маленькими дочками он приехал на вечеринку в основанный им "Виторган-клуб".

В центре внимания весь вечер была семья актёра. Гости отметили, что Клара очень похожа на отца - у неё такие же тёмные глаза и волосы. Девочка стойко перенесла шум вокруг себя и не даже не разу не заплакала, пишет "Комсомольская правда".

Теперь Эммануил Виторган мечтает о сыне. Известно, что, как и его дочки, будущий наследник появится на свет с помощью ЭКО. Эмбрионы у нас в запасе есть, говорит многодетный отец.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эммануил Виторган
Эммануил Виторган
79-летний Виторган показал четырёхмесячную дочь
79-летний Виторган показал четырёхмесячную дочь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.