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Олени и попугаи: Губерниев и Сёмин сцепились из-за престижной награды

14:11
  • суббота
  • 21 декабря 2019

Журналист и тренер поспорили по поводу "Серебряной лани"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вступили в заочную полемику по поводу недавнего награждения наставника железнодорожников премией "Серебряная лань" в номинации "Лучший тренер".
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Сразу же после объявления результатов Губерниев написал в своём Telegram-канале, что голосовали серебряные олени. Сёмин ответил в том же духе: "Голосующие олени лучше говорящих попугаев!"

Обмен любезностями продолжился. "Ох и умыл меня Юрий Сёмин! Ох умыл! Сказал, что олени лучше говорящих попугаев! Олени-то, может, и лучше. Но только тренером года в России, при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток, фехтовальщиков и так далее, никак не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов оказался пшиком!" - написал Губерниев.

Не исключено, что диалог спортивного журналиста и тренера продолжится. Вряд ли Юрий Сёмин оставит без ответа последний комментарий в свой адрес со стороны Дмитрия Губерниева.  

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