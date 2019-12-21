Олени и попугаи: Губерниев и Сёмин сцепились из-за престижной награды

Журналист и тренер поспорили по поводу "Серебряной лани"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вступили в заочную полемику по поводу недавнего награждения наставника железнодорожников премией "Серебряная лань" в номинации "Лучший тренер".

Сразу же после объявления результатов Губерниев написал в своём Telegram-канале, что голосовали серебряные олени. Сёмин ответил в том же духе: "Голосующие олени лучше говорящих попугаев!"

Обмен любезностями продолжился. "Ох и умыл меня Юрий Сёмин! Ох умыл! Сказал, что олени лучше говорящих попугаев! Олени-то, может, и лучше. Но только тренером года в России, при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток, фехтовальщиков и так далее, никак не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов оказался пшиком!" - написал Губерниев.

Не исключено, что диалог спортивного журналиста и тренера продолжится. Вряд ли Юрий Сёмин оставит без ответа последний комментарий в свой адрес со стороны Дмитрия Губерниева.

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