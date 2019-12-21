В Москве возводят храм в честь иконы Божией матери "Споручница грешных"

На стройплощадке побывал советник мэра

В районе Косино-Ухтомский на востоке столицы возводится храм в честь иконы Божией матери "Споручница грешных". Ход строительства осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Церковь выполнена в стиле русской архитектуры XVII века. Здание из красно-коричневого кирпича украшает белый декор. Уже завершены кровельные работы, установлены купола и кресты, подключены водопровод и газоснабжение, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас строители ведут внутреннюю и внешнюю отделку храма, а инженеры разрабатывают проект иконостаса. Церковь сможет вместить до двухсот прихожан.

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