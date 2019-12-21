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В Москве после ДТП автомобиль разорвало на части (видео)

14:38
  • суббота
  • 21 декабря 2019

Погиб один человек

В Новой Москве произошло серьёзное ДТП. На 23-м километре Калужского шоссе легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение и вылетел за пределы трассы. Судя по видеокадрам, опубликованным агентством "Москва", машину разорвало на части, а двигатель от удара вылетел из под капотного пространства.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что в аварии один человек погиб и один пострадал. Для его доставки в больницу был вызван медицинский вертолёт. Сейчас на месте ДТП работают полиция и сотрудники МЧС, выясняются все обстоятельства аварии.

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Последствия ДТП на 23 км Калужском шоссе в ТиНАО
Последствия ДТП на 23 км Калужском шоссе в ТиНАО
Последствия ДТП на 23 км Калужском шоссе в ТиНАО
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