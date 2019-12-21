ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прозрение: Германия жёстко ответила Трампу

15:25
  • суббота
  • 21 декабря 2019

Разногласия возникли из-за санкций против "Северного потока - 2"

В Германии осознали, что американские санкции против газопровода "Северный поток – 2" нанесут ущерб экономике страны. Правительство ФРГ выступило с заявлением после того, как Дональд Трамп подписал военный бюджет, в который заложены ограничительные меры.
Трамп требует остановить прокладку "Северного потока - 2"

В документе говорится, что американские санкции представляют собой вмешательство в европейские дела. Они затрагивают германские и европейские компании. В этой связи введение санкций особенно непонятно на фоне положительных результатов переговоров между Москвой и Киевом по транзиту газа в Европу, отмечают в германском правительстве.

Напомним, что 20 декабря Москва и Киев достигли серьёзных договорённостей в газовом вопросе. Стороны готовы к заключению нового, пятилетнего транзитного газового контракта. Также объявлено об урегулировании взаимных финансовых претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Успешное окончание переговоров совпало по времени со вступлением в силу американских санкций против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Вашингтон требует от участвующих в строительстве компаний немедленно прекратить все работы.  Известно, что одна из компаний, участвующих в строительстве "Северного потока - 2" уже приостановила работу по укладке труб, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.