Прозрение: Германия жёстко ответила Трампу

Разногласия возникли из-за санкций против "Северного потока - 2"

В Германии осознали, что американские санкции против газопровода "Северный поток – 2" нанесут ущерб экономике страны. Правительство ФРГ выступило с заявлением после того, как Дональд Трамп подписал военный бюджет, в который заложены ограничительные меры.

В документе говорится, что американские санкции представляют собой вмешательство в европейские дела. Они затрагивают германские и европейские компании. В этой связи введение санкций особенно непонятно на фоне положительных результатов переговоров между Москвой и Киевом по транзиту газа в Европу, отмечают в германском правительстве.

Напомним, что 20 декабря Москва и Киев достигли серьёзных договорённостей в газовом вопросе. Стороны готовы к заключению нового, пятилетнего транзитного газового контракта. Также объявлено об урегулировании взаимных финансовых претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Успешное окончание переговоров совпало по времени со вступлением в силу американских санкций против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Вашингтон требует от участвующих в строительстве компаний немедленно прекратить все работы. Известно, что одна из компаний, участвующих в строительстве "Северного потока - 2" уже приостановила работу по укладке труб, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.

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