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Трамп написал покаянное письмо Лаврову

16:57
  • суббота
  • 21 декабря 2019

Глава Белого дома готов к диалогу

Дональд Трамп решил сгладить свою вину перед Россией. Глава Белого дома написал письмо о готовности продолжать диалог с Москвой. Об этом рассказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Трамп требует остановить прокладку "Северного потока - 2"

"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", - сказал глава МИД.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп одобрил новые санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Вашингтон требует от участвующих в строительстве компаний немедленно прекратить все работы. Одна из участвующих в проекте компаний уже остановила укладку труб, а в Германии заявили, что американские санкции представляют собой вмешательство в европейские дела, так как затрагивают интересы нескольких юридических лиц.

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