Украинский посол пожаловался на русских шпионов в ООН

Дипломат сделал странное заявление

Неожиданное для дипломата заявление сделал новый посол Украины в США Владимир Ельченко. Он полагает, что половина россиян, работающих в ООН, являются тайными или явными агентами ФСБ.

"Российские кадры работают на спецслужбы или, в более мягком варианте, на постпредство России. Я вообще считаю, что это агентурная сеть в рамках ООН", - предположил дипломат и продолжил: с помощью этих людей Россия скрыто влияет на работу международной организации.

Владимир Ельченко назначен на пост посла в США несколько дней назад. До этого он занимал такую же должность в России, а потом работал постпредом Украины при ООН. Для опытного дипломата подобные заявления выглядят достаточно странными, полагают наблюдатели.

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