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Режиссёр раскрыл секрет откровенных сцен с Асмус

18:35
  • суббота
  • 21 декабря 2019

Снимать это было очень сложно

Режиссер фильма "Текст" рассказал, как Крситина Асмус решилась на постельную сцену, за которую её осудили поклонники. Клим Шипенко заранее предупредил актёров и договорился с ними о том, что в картине будет очень откровенная сцена.
Затравленная из-за постельной сцены Асмус получила неожиданную поддержку

По словам режиссера, Асмус знала, на что идёт. А вот как актриса решила этот сложный вопрос со своим мужем Гариком Харламовым, Шипенко до сих не знает.

Во время съёмок скандальной сцены, по словам режиссёра, всем было некомфортно – и артистам, и съёмочной группе. "Кристина и Иван Янковский не порноактёры, да и я не порнорежиссёр. Никто из нас порно не снимал, поэтому сцена была сложной", - рассказал Шипенко в интервью Starhit.

В вышедшем в октябре фильме "Текст" Кристина Асмус сыграла любовницу полицейского Ивана Янковского. Откровенная постельная сцена вызвала волну критики. Многие не могли понять, как Гарик Харламов разрешил своей супруге сниматься в такой сцене. Особо рьяные пользователи соцсетей предлагали даже лишить Асмус родительских прав.

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