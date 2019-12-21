Чёрная полоса: у мужа Заворотнюк появились новые проблемы

У фигуриста заблокированы все счета

В семье Анастасии Заворотнюк возникли новые проблемы: по информации СМИ, у супруга актрисы Петра Чернышёва заблокировали счета в одном из российских банков. По данным телеграм-канала Mash, это произошло по инициативе налоговой службы Санкт-Петербурга.

Всё дело в подозрительных финансовых операциях и это не удивительно. Скорее всего, Чернышёв тратит все заработанные деньги на лечение своей супруги.

В конце лета 2019 года появилась информация о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностирована злокачественная опухоль мозга. Она якобы проходила курс лечения в Германии, а сейчас находится в одной из московских клиник. Близкие звезды серила "Моя прекрасная няня" хранят молчание и не комментируют информацию в СМИ.

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