Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Глава Чечни записал видеообращение к бойцу ММА

Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко. Видеообращение главы Чечни размещено на странице его поклонников в Instagram.

"В спортивном мире пошла такая мода - все, кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать, но пока не определился, по какому виду спорта. Заранее пригласил президента федерации бокса, президента клуба "Ахмат"", - заявил Кадыров на фоне спортивного зала.

Похоже, что глава республики полон решимости провести бой с Емельяненко и преподнести урок мастерства известному борцу. "При этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения?"- написал Кадыров под видео.

Александру Емельяненко 38 лет. Он – чемпион Европы по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо и самбо. В его копилке немало побед на международных турнирах, в том числе, по профессиональному боксу.

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