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Как российские врачи помогают сирийским детям

09:57
  • воскресенье
  • 22 декабря 2019

Медики провели осмотр малышей

Российские военные медики вместе с сирийскими коллегами провели в провинции Алеппо день приёма для малышей и подростков. Уже несколько недель врачи из отряда специального назначения работают в зоне  деэскалации на турецко-сирийской границе.  Каждый день они оказывают помощь сотням жителей, большинство из которых приезжают с детьми, сообщает "ТВ Центр".  

Многие маленькие пациенты после рождения не были даже на первичном медосмотре. Сейчас они получают квалифицированную помощь и имеют возможность пройти полное обследование: наши медики привезли с собой  всё необходимое диагностическое оборудование.

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