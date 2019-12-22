Как российские врачи помогают сирийским детям

Медики провели осмотр малышей

Российские военные медики вместе с сирийскими коллегами провели в провинции Алеппо день приёма для малышей и подростков. Уже несколько недель врачи из отряда специального назначения работают в зоне деэскалации на турецко-сирийской границе. Каждый день они оказывают помощь сотням жителей, большинство из которых приезжают с детьми, сообщает "ТВ Центр".

Многие маленькие пациенты после рождения не были даже на первичном медосмотре. Сейчас они получают квалифицированную помощь и имеют возможность пройти полное обследование: наши медики привезли с собой всё необходимое диагностическое оборудование.

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