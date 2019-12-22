Поляки набросились на Путина с абсурдными обвинениями

МИД страны выступил с заявлением

Польша в очередной раз дала понять, что она намерена переписать официальную историю: в Варшаве прозвучали обвинения в адрес России. МИДу страны не понравились высказывания Владимира Путина на большой пресс-конференции. Речь идёт о Великой Отечественной войне и роли Польши в ней.

По мнению польских дипломатов, Путин представил ложную трактовку событий 30-40-х годов прошлого века. В МИДе утверждают, что слова президента России подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина. Как говорят в Варшаве, предшественники Путина стремились искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях.

На большой пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу после того, как правительство этой страны утратило контроль за своими вооруженными силами. Официальной же позицией Польши уже много лет является тезис о том, что СССР напал на Польшу в 1939 году так же, как и гитлеровская Германия.

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