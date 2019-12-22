Остановлено строительство "Северного потока - 2"

Всему виной американские санкции

Из-за американских санкций швейцарская компания Allseas приостановила строительство газопровода "Северный поток – 2". Работы прекращены на датском участке. Вся надежда была на российское судно "Фортуна", которое находится неподалёку от места строительства газопровода, но оно не сможет завершить укладку труб, так как не соответствует техническим требованиям, выдвигаемых Копенгагеном.

Второй вариант – использование трубоукладочного судна "Академик Черский". Однако, согласно сервису Marinetraffic, оно в данный момент находится в порту Находки и сможет прибыть к месту проведения работ не ранее чем через два месяца.

После введения американских санкций Россия ищет альтернативные суда и подрядчиков для завершения участка "Северного потока – 2" в водах Дании. Газопровод планировалось запустить в конце 2019 года, но из-за технических и санкционных проблем пуск проекта отложили.

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