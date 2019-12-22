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Пожар на химзаводе в Уфе тушили 4 часа

12:36
  • воскресенье
  • 22 декабря 2019

С огнём долго не могли справиться

Сильный пожар в Уфе: загорелся один из корпусов нефтехимического завода. Огонь охватил две тысячи квадратных метров. В небо поднимаются огромные столбы чёрного дыма.

Пожар начался рано утром, огонь моментально распространился по всему трёхэтажному зданию. По предварительным данным, загорелась легковоспламеняющаяся жидкость. В тушении задействованы более ста сотрудников МЧС, 45 единиц техники и даже пожарный поезд, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. На месте происшествия специалисты лаборатории Роспотребнадзора, берут пробы воздуха. Превышения допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.

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