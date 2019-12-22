Коммунальная авария на Сахалине: жилые дома остались без тепла в минус 20

Люди мёрзнут в своих квартирах

Трое суток без тепла в 20-градусные морозы. В городе Охе на Сахалине мёрзнут жители, нескольких многоэтажных домов. Причина коммунальная авария. Местные власти развернули два пункта временного размещения для пострадавших и обещают в ближайшее время починить лопнувшие трубы.

Авария на магистральной теплотрассе произошла ещё в четверг, 19 декабря. 99 жилых домов и шесть социальных объектов - детсады, школа, больница – остались без тепла. Место утечки удалось оперативно локализовать, начали ремонт повреждённого участка трубы. На следующий день в большинстве зданий тепло уже было. Жители трёх домов по улицам Цапко и Карла Маркса его ждут до сих пор, сообщает "ТВ Центр".

В администрации заверяют - ситуация не критическая, над устранением проблем работают. Жители тем временем обрывают телефон аварийной службы, боятся отойти из дома, опасаясь, что лопнут замерзшие трубы. Администрация в ответ просит соблюдать спокойствие.

МЧС развернуло пункты временного размещения, из Южно-Сахалинска везут 70 радиаторов взамен лопнувших. Тем временем Охинской городской прокуратурой проводится проверка по факту нарушения теплоснабжения потребителей. Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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