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Трамп готов заключить торговую сделку с Китаем

11:04
  • воскресенье
  • 22 декабря 2019

Президент настроен решительно

Торговое соглашение между США и Китаем будет подписано в ближайшее время, об этом заявил Дональд Трамп, выступая перед студентами во Флориде. Американский президент, известный своей любовью к громким фразам, сообщил, что в переговорах достигнут прорыв. И всё благодаря жёстким мерам против Пекина, которые предприняла его администрация.

Глава Белого дома заявил, что Поднебесная уже закупила американскую сельхозпродукцию на сумму в миллиарды долларов. Переговоры по торговой сделке стороны ведут уже больше года, сообщает "ТВ Центр". 13 декабря был согласован текст первой части. Это позволило избежать очередного повышения взаимных пошлин на импорт. Пекин согласился приобретать больше американских товаров.

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Дональд Трамп
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