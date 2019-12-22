Подглядывал за раздетыми людьми: Порошенко влип в очередной скандал

Экс-президент стал фигурантом ещё одного дела

Киевские силовики открыли огонь из миномётов и зенитных установок по посёлкам Донбасса. Как сообщили в ДНР, на территорию республики упали более ста снарядов. О нарушениях режима тишины заявляют и луганские правоохранители. Тем временем украинские власти озаботились судьбой опальных политиков. В Киеве прошли обыски по нескольким адресам, с которыми связан Пётр Порошенко.

Киевский спортивный клуб "Пятый элемент" принадлежит нескольким акционерным обществам, но конечный бенефициар - экс-президент Украины. Оперативники нагрянули сюда, чтобы провести следственные действия по двум уголовным делам: фиктивной сделки по продаже одного из главных бизнес-активов Петра Алексеевича - завода "Кузница на Рыбацком" - и возможного исчезновения носителей, содержащих секретную информацию из ситуационной комнаты администрации главы государства. То, что обнаружили следователи, заставило украинцев обсуждать не только его нездоровое увлечение грязными деньгами и крепкими напитками, но и пристрастие подглядывать за раздетыми людьми. В мужской и женской раздевалках нашли работающие видеокамеры.

Сейчас следователи выясняют, с какой целью и куда выводилось видео с камер наблюдения. Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по статье "Незаконное использование специальных технических средств получения информации". По такому позорному делу при всей обширности вменяемых ему криминальных деяний Порошенко ещё не проходил. Экс-президент является фигурантом сразу 15-ти уголовных расследований. Параллельно с фитнес-клубом обыски прошли и в офисе порошенковской партии "Европейская солидарность". Там тут же заявили, что цель силовиков - политическое преследование.

О том, что вор должен сидеть в тюрьме, Владимир Зеленский говорил ещё во время избирательной гонки. Шутил, мол, кандидатов много, но один из них, без сомнений сядет в тюрьму. Но до сих пор с Порошенко даже не сняли неприкосновенность. Которой он обладает, будучи депутатом Верховной Рады.

Украинский парламент, в котором большинство у президентской партии "Слуга народа", обещает лишить Петра Порошенко неприкосновенности в начале следующего года, а свою медлительность в этом вопросе оправдывает тем, что до сих пор не было ходатайства из генпрокуратуры. Но ведь новый глава ведомства, Руслан Рябошапка - человек из команды Зеленского. Его назначение как раз и связывали с тем, что он даст ход всем делам против топ-чиновников, которые тормозил экс-генпрокурор и кум Порошенко Юрий Луценко. Зимой прошлого года штаб Зеленского обещал: придёт весна -будем сажать. Правда, не уточнили, какая по счёту весна.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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