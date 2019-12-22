ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Барселоне прошёл марш за освобождение лидеров Каталонии

11:24
  • воскресенье
  • 22 декабря 2019

На улицы вышли тысячи человек

По центральным улицам Барселоны с факелами в руках прошли несколько тысяч человек. Активисты движения за независимость Каталонии выражали протест властям.

Они несли в руках транспаранты и скандировали лозунги с призывами  освободить заключённых. Речь о каталонских политиках, которых Верховный суд Мадрида приговорил к различным срокам тюрьмы за организацию референдума о независимости Каталонии, сообщает "ТВ Центр".

Ровно два года назад в автономном сообществе прошли досрочные выборы в региональный парламент. Их назначили после того, как власти Мадрида распустили Женералитет и парламент, а также ввели прямое управление.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Беспорядки в Барселоне
Беспорядки в Барселоне
Беспорядки в Барселоне
Беспорядки в Барселоне
Беспорядки в Барселоне
Беспорядки в Барселоне
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.