В Барселоне прошёл марш за освобождение лидеров Каталонии

На улицы вышли тысячи человек

По центральным улицам Барселоны с факелами в руках прошли несколько тысяч человек. Активисты движения за независимость Каталонии выражали протест властям.

Они несли в руках транспаранты и скандировали лозунги с призывами освободить заключённых. Речь о каталонских политиках, которых Верховный суд Мадрида приговорил к различным срокам тюрьмы за организацию референдума о независимости Каталонии, сообщает "ТВ Центр".

Ровно два года назад в автономном сообществе прошли досрочные выборы в региональный парламент. Их назначили после того, как власти Мадрида распустили Женералитет и парламент, а также ввели прямое управление.

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