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В европейских городах введены усиленные меры безопасности

11:56
  • воскресенье
  • 22 декабря 2019

Власти боятся новых терактов

В странах Евросоюза полиция усилила меры безопасности в преддверии Рождества. Накануне, 21 декабря в Берлине и Ницце несколько тысяч человек эвакуировали с праздничных ярмарок. На пульт экстренных служб  поступили сообщения о том, что на площадях могут быть бомбы.

Вместо праздничного настроения и расслабленной атмосферы - напряжение и страх. На рождественской ярмарке в центре Берлина прошла эвакуация. Где-то здесь, возможно, заложена бомба. Один из полицейских заметил двух подозрительных мужчин и остановил их для проверки документов. Передал данные в участок, получил ответ и тут же принял решение о задержании. Оба - выходцы с Ближнего востока. Уже попадали в поле зрения спецслужб. Имеют опыт обращения с взрывчаткой и, возможно, связаны с исламистами. Один ещё и якобы объявлен в международный розыск. Территорию тут же оцепили в связи с угрозой теракта. Эвакуировали не только посетителей ярмарки, но и прихожан ближайшей церкви.

Более трёхсот полицейских и кинологов несколько часов искали бомбу. Не нашли. А перед задержанными пришлось извиняться. Как оказалось, произошла ошибка и в списках опасных лиц они не значатся. Однако обстановка в немецкой столице всё равно нервозная.   В памяти берлинцев ещё свежи воспоминания о трагедии трёхлетней давности, когда на этой самой площади, и тоже на рождественской ярмарке, террорист въехал в толпу на грузовике. Погибли 12 человек. Около полусотни получили травмы.

Накануне по тревоге была поднята и полиция Ниццы. На рождественском базаре произошло ЧП. Обстоятельства - точь-в-точь как в Берлине. Боевики, связанные с запрещённой в России группировкой "Исламское государство", ежегодно пугают Европу терактами, как раз в предновогодние дни.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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В европейских городах введены усиленные меры безопасности
В европейских городах введены усиленные меры безопасности
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