Взявшая интервью у Путина слепая девочка готовит новый проект

Регина Парпиева хочет пообщаться с уникальным человеком

Всероссийская инициатива "Мечтай со мной" помогает исполнить заветные желания тяжелобольных детей. Участница проекта, незрячая Регина Парпиева из Нижегородской области готовится взять новое интервью. Год назад она лично пообщалась с Владимиром Путиным.

Эксклюзивное интервью президент дал в рамках волонтерского проекта "Мечтай со мной". Тогда он исполнил пять заветных желаний тяжелобольных детей. Сейчас Регина хочет пообщаться с 16-летней девочкой, занимающейся собакотерапией, сообщает "ТВ Центр".

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