В "Лужниках" стартовал зимний праздник

Дети и взрослые смогут отдохнуть и заняться спортом

Лазерный биатлон, сноуборд-парк, катания на ледяных горках и соревнования на снегоходах. В олимпийском комплексе “Лужники” начинается зимний спортивный праздник.

Для москвичей и гостей столицы приготовили большое количество развлекательных площадок. Инструкторы обучат техникам катания на сноубордах, каждый может испытать эффект невесомости в аэродинамической трубе, а также под присмотром тренеров сделать “мёртвую петлю” на мотоаттракционе, сообщает "ТВ Центр".

Для маленьких посетителей работают детские площадки. Накануне в “Лужниках” прошёл Кубок мира по снегоходному фристайлу. Соревнования в этом виде спорта состоялись в России впервые.

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