В чём секрет московских долгожителей

807 москвичей перешагнули столетний рубеж

Россияне стали дольше жить. Сейчас в стране больше 20 тысяч тех, кто уже отпраздновал вековой юбилей. Десять лет назад таких было втрое меньше. В одной только столице зарегистрировано 807 человек, которые перешагнули столетний рубеж. Как им это удалось - вопрос, который интересует решительно всех. Что делать и чего не делать? Есть или не есть? Пить или не пить? Главный секрет у московских долгожителей выведала Юлия Богоманшина (смотрите видео).

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