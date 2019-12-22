Раскрыт секрет популярности карате

С 2020 года этот вид спорта станет олимпийским

40 лет назад в СССР официально появилось карате, в 1979 году была создана федерация этого вида спорта. Его судьба была полна неожиданностей. Этот вид единоборств то популяризировали, то запрещали, потом опять разрешали... Но полуподпольный статус, голливудское кино и восточный колорит сделали своё дело: карате и каратисты стали только сильнее и сейчас готовы покорять новые вершины. Какие - выяснила Ольга Стрельцова (смотрите видео).

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