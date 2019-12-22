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Дубовицкая высказалась о свадьбе Петросяна с молодой помощницей

13:10
  • воскресенье
  • 22 декабря 2019

Ведущая "Аншлага" не одобряет поступок юмориста

Регина Дубовицкая жёстко прошлась по своему коллеге Евгению Петросяну. Ведущая "Аншлага" раскритиковала его из-за свадьбы с Татьяной Брухуновой.
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В эфире программы "Секрет на миллион" телеканала НТВ Дубовицкая сказала, что жалеет тех девушек, которые выходят замуж за мужчин намного старше их. "А что про мужчин говорить? Им уже пора улетать на небо", - сказала телеведущая.

Но есть и плюсы в этой ситуации. Дубовицкая отметила, что экс-супруге Петросяна Елене Степаненко стало легче жить после развода.

74-летний юморист Евгений Петросян в 2018 году развёлся со своей женой Еленой Степаненко. В браке они прожили более 30 лет. Недавно Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой, она младше его на 43 года.

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