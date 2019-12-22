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Пугачёва приготовила необычный новогодний подарок для россиян

14:41
  • воскресенье
  • 22 декабря 2019

Это будет что-то новое

Аллу Пугачёва променяла телевидение на интернет. В этом году Примадонна решила не участвовать в новогодних огоньках: певица отказалась от съёмок в развлекательных шоу и концертах. Но она всё-таки снялась в одном праздничном проекте. Как пишет издание "7 дней", Алла Борисовна появится в новогодней истории Насти Ивлеевой, снятой для её YouТube-канала.
Пугачева отказалась от участия в "новогодних огоньках"

Судя по кадрам в Сети и комментариям самой Ивлеевой, зрителей ждёт настоящая бомба. Максим Галкин, тоже снявшийся в новогоднем выпуске, находится в предвкушении большого успеха.

Шоумен эмоционально отреагировал на то, что публика, наконец, узнала о готовящемся сюрпризе: "Понеслась! Йохоу!" Когда в Сеть будет выложена новогодняя программа, издание не сообщает.

 

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