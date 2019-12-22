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Елизавета II встретит Рождество без мужа

16:51
  • воскресенье
  • 22 декабря 2019

Принц Филипп попал в больницу

Приятные рождественские хлопоты начались в британской королевской семье. Елизавета II ушла в отпуск и посвятила несколько часов внукам, правнукам и традиционному приготовлению пудинга.
Елизавета II может стать последней королевой Великобритании

Первый день заслуженных выходных королева провела в кругу семьи, приготовила пудинг и попозировала фотографам. На фото собрались сразу четыре поколения королевской семьи: сама королева Елизавета, её сын принц Чарльз, внук принц Уильям и шестилетний правнук принц Джордж.

Этот год для королевы был чрезвычайно тяжёлым. Сначала 98-летний принц Филипп попал в неприятное ДТП, в котором пострадала женщина. Потом семью раздирали самые разные склоки: к примеру, внуки королевы - принцы Уильям и Гарри - поссорились, а её принца Эндрю обвинили в интимной связи с несовершеннолетней и участии в вечеринках скандально известного миллиардера Джеффри Эпштейна. Наконец, 20 декабря супруг Елизаветы попал в больницу из-за проблем с сердцем.

После всей этой чехарды королева решила расслабиться в семейном кругу, но и тут её поджидал сюрприз – приготовление сладкого блюда. Это означает, что какое-то время 93-летняя королева провела на ногах.

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Елизавета II и принц Филипп
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Во время приготовления пудинга
Во время приготовления пудинга
Во время приготовления пудинга
Во время приготовления пудинга
Принц Филипп
Принц Филипп
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