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Кремль сообщил о важной поездке Путина

15:23
  • воскресенье
  • 22 декабря 2019

Президент примет участие в официальном мероприятии

Владимир Путин 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ. Президент откроет движение по железнодорожной части Крымского моста.
Путин за рулем "КамАЗа" открыл Крымский мост

"В ходе поездки глава государства пообщается с рабочими-мостовиками, руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, что автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто 15 мая 2018 года. В торжественной церемонии принял участие президент Владимир Путин, за рулём грузовой машины он проехал по новому мосту. 

Строительство Крымского моста началось практически сразу же после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Объект построили в рекордно короткие сроки. Его общая длина - 19 километров, а максимальная высота - 80 метров.

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