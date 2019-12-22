ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский отказался выполнять Минские соглашения

15:52
  • воскресенье
  • 22 декабря 2019

Разведения сил в Донбассе не будет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, как проходили переговоры в Париже. 9 декабря там встречались лидеры стран нормандской четвёрки, также с глазу на глаз беседовали президенты России и Украины.
Зеленский пошёл ва-банк после встречи с Путиным

Украинская сторона категорически отказалась зафиксировать в итоговом коммюнике задачу разведения сил по всей линии соприкосновения в Донбассе, сообщил Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. Причём, по словам главы МИД, эта формулировка была согласована за месяц до парижской встречи.

Однако президент Зеленский заявил, что он не может это поддержать, потому что это очень отдалённая цель. На это Владимир Путин сказал: давайте запишем, но параллельно с призывом развестись в трёх точках давайте скажем, что мы в принципе за то, чтобы разведение сил и средств состоялось по всей линии соприкосновения. Украинский лидер отказался от такой формулировки.

Напомним, что именно разведение сторон и отвод вооружений с линии соприкосновения на юго-востоке Украины – ключевой пункт Минских соглашений. Впрочем, за почти пять лет, прошедших с момента их подписания, Украина полностью не выполнила ни одного пункта этого документа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.