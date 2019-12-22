Зеленский отказался выполнять Минские соглашения

Разведения сил в Донбассе не будет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, как проходили переговоры в Париже. 9 декабря там встречались лидеры стран нормандской четвёрки, также с глазу на глаз беседовали президенты России и Украины.

Украинская сторона категорически отказалась зафиксировать в итоговом коммюнике задачу разведения сил по всей линии соприкосновения в Донбассе, сообщил Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. Причём, по словам главы МИД, эта формулировка была согласована за месяц до парижской встречи.

Однако президент Зеленский заявил, что он не может это поддержать, потому что это очень отдалённая цель. На это Владимир Путин сказал: давайте запишем, но параллельно с призывом развестись в трёх точках давайте скажем, что мы в принципе за то, чтобы разведение сил и средств состоялось по всей линии соприкосновения. Украинский лидер отказался от такой формулировки.

Напомним, что именно разведение сторон и отвод вооружений с линии соприкосновения на юго-востоке Украины – ключевой пункт Минских соглашений. Впрочем, за почти пять лет, прошедших с момента их подписания, Украина полностью не выполнила ни одного пункта этого документа.

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