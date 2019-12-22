Наргиз крепко досталось за её слова о России

Певице ответил известный журналист

Певицу Наргиз Закирову назвали чучелом после её интервью Ксении Собчак. Во время общения с телеведущей Наргиз заявила, что её дети не переедут из США в Россию, поскольку они полные американцы. Мало того, старшая дочь певицы думает, что в нашей стране по улицам ходят медведи. Этот стереотип, сложившийся ещё в советские времена, судя по всему, до сих пор жив в Америке.

Исполнительницу раскритиковали за такие слова в Сети. Первым делом Наргиз упрекнули в том, что она зарабатывает деньги в России, а значит должна уважительно отзываться о государстве.

Самый жёсткий комментарий последовал из уст журналиста-международника Аббаса Джумы. Он назвал дочь певицы конченой дурой, а саму Наргиз – чучелом. Джума задал резонный вопрос: разве так сложно рассказать дочке, что поёшь не медведям в лесу и не бандитам в притонах?

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